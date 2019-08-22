Ивано-Франковск, Украина, , 15:53 — REGNUM

Три человека пострадали в результате ДТП в Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщили21 августа в пресс-службе областной нацполиции.

«На дороге национального значения H-10 столкнулись автомобили Volkswagen под управлением 22-летнего жителя Снятинского района, LDV, в котором ехал 30-летний житель села Корнич и грузовик DAF, которым управлял 30-летний житель Черновицкой области», — рассказали в пресс-службе.

В результате аварии травмы получили водитель и пассажир Volkswagen, а также водитель LDV.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве возле станции метро «Академгородок» на пешеходном переходе водитель насмерть сбил молодую женщину и скрылся с места преступления.

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