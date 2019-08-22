Ивано-Франковск, Украина, 22 августа 2019, 15:53 — REGNUM
Три человека пострадали в результате ДТП в Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщили21 августа в пресс-службе областной нацполиции.
В результате аварии травмы получили водитель и пассажир Volkswagen, а также водитель LDV.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве возле станции метро «Академгородок» на пешеходном переходе водитель насмерть сбил молодую женщину и скрылся с места преступления.
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