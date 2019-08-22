Шолоховский район, , 15:22 — REGNUM

В Ростовской области депутат Казансколопатинского сельского поселения (Верхнедонской район) Александр Щепелев заплатит штраф за смертельное ДТП. Суд Шолоховского района назначил ему штраф в размере 150 тыс. рублей.

Источник портала DonDay.ru уточняет, что депутат, находясь за рулём кроссовера, выезжал со второстепенной дороги на главную. Мужчина не убедился в безопасности маневра и столкнулся с другим автомобилем. Машину отбросило на женщину-пешехода, которая погибла на месте ДТП.

Издание «Коммерсант» указывает на то, что женщина погибла под колёсами автомобиля, за рулём которого находился депутат. Однако уголовное дело в отношении депутата прекращено по ходатайству следователя, в котором указано, что подсудимый «возместил потерпевшему ущерб и причинённый преступлением вред». Потерпевший по делу претензий к депутату не имеет и не возражал против прекращении уголовного дела.