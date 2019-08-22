Брянск, , 15:12 — REGNUM

Воспитателя оздоровительного лагеря «Берёзка» в Брянском районе Брянской области отстранили от работы за некорректное поведение в отношении девочек подросткового возраста. Внеплановую проверку учреждения провела Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Инна Мухина на основании коллективного обращения родителей. Об этом 22 августа детский омбудсмен написала на своей странице в социальной сети.

Инна Мухина встретилась с девочками наедине и обсудила конфликтную ситуацию. Омбудсмен отмечает, что многие доводы, изложенные в письме родителей, подтвердились, более того, воспитанницы привели ещё несколько примеров некорректного поведения наставника.

После знакомства с личным делом воспитателя и беседой с администрацией лагеря, Уполномоченный встретилась и с мужчиной. Он согласился, что «позволяет себе некоторые «вольности» при общении с детьми, не учитывая их возрастные особенности и пр.». Воспитателя отстранили от работы с девочками одного из отрядов, чтобы локализовать конфликтную ситуацию. Родителей это решение удовлетворило.