Ульяновск, , 15:08 — REGNUM

В Ульяновской области в ближайшие сутки будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия. Об этом ИА REGNUM сообщили в минприроды региона.

По данным министерства, вечером 22 августа и ночью 23 августа метеоусловия, будут способствовать повышению уровня загрязнения отдельных источников выбросов. Данный прогноз региональный Гидрометцентр передал на крупнейшие предприятия области для «снижения ими количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».

В минприроды напоминают, что при неблагоприятных метеорологических условиях из-за отсутствия ветра вредные примеси «не рассеиваются и могут накапливаться в приземном слое атмосферного воздуха».

По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, 23 августа в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура ночью составит +9…14 градусов, днём будет +23…28 градусов.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра России, в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается выше нормы на три градуса.