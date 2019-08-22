Грозный, , 15:06 — REGNUM

Газовая заправка загорелась, а затем взорвалась в Чечне, на окраине села Серноводское Сунженского района. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе регионального МЧС.

Информация о возгорании поступила в чрезвычайное ведомство в 10:10. Известно, что в результате возгорания взорвалась цистерна, однако разлива топлива не произошло. Пламя перекинулось на две близлежащие хозяйственные постройки и один автомобиль.

https://www.instagram.com/p/B1dgyr9ldwJ/

По состоянию на 11:26 пожар удалось ликвидировать, площадь возгорания составила 350 кв. м. В тушении пожара было задействовано свыше 80 человек и 18 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа взрыв с последующим возгоранием произошёл на газовой заправке в Сунженском районе Ингушетии. Пострадали шесть человек. Причиной ЧП, по предварительным данным, могло стать нарушение правил и техники безопасности.

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