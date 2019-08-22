Североморск, Мурманская область, , 15:00 — REGNUM

О сильном задымление со специфическим запахом предупредили военные жителей Североморска. Главная база Северного флота проводит сегодня учение подразделений радиационной, химической и биологической защиты по аэрозольной маскировке.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северного флота, в учениях задействованы расчёты отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты, а также личный состав кораблей.

Ведомство будет применять стационарные и подвижные системы дымопуска: 5 единиц спецтехники и несколько десятков дымовых шашек.

Из-за специфического запаха аэрозольной маскировки военные рекомендуют жителям Североморска не открывать окна и двери на проветривание, а водителям — проявить максимальную осторожность в районе образования маскировочного облака.