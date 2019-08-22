Смоленск, , 14:37 — REGNUM

Уголовное дело об убийстве бизнесменом своего партнёра в Смоленской области передано в суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 22 августа. Обвиняемым по статьям об убийстве, а также о незаконном обороте оружия и умышленном уничтожении чужого имущества проходит 41-летний житель Дорогобужского района.

По версии следствия, 27 июля 2018 года на территории гаража одной из баз в поселке Верхнеднепровском обвиняемый, в ходе ссоры со своим партнёром по бизнесу, не менее пяти раз выстрелил в приятеля. Тело убитого он спрятал в багажник автомобиля, отвёз в деревню Лелявино Дорогобужского района, где закопал его. При попытке скрыться на автодороге «Еськово-Горки» Кардымовского района он не справился с управлением и врезался в дерево. После этого облил автомобиль бензином и поджёг его.

Сам он при этом получил ожоги 30% тела. Он обратился в местную больницу, но уже на следующий день бежал оттуда, он скрылся в городе Полоцке Республики Белоруссия.

В ходе обыска у обвиняемого изъяли три автомата модели «Калашникова», винтовка «ТОЗ-8М», револьвер системы «Наган», ружье, около двух тысяч патронов различного калибра, три гранаты. Оружие в мешках он хранил в кафе в поселке Верхнеднепровском.

«Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СК.