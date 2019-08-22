Чита, , 14:25 — REGNUM

ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю со ссылкой на сотрудников регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды передали штормовое предупреждение в связи с грядущими заморозками, передаёт корреспондент ИА REGNUM

По данным синоптиков, в ночь на 23 августа по южным, западным, восточным районам Забайкалья ожидаются заморозки до — 2 °C.

В связи этим спасатели советуют гражданам принять меры к утеплению сельскохозяйственных насаждений в огородах и на дачных участках.