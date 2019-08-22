Ярковский район, Тюменская область, , 14:20 — REGNUM

В Ярковском районе Тюменской области к лишению свободы приговорён «чёрный» лесоруб за ущерб природе почти 500 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в мае 2018 года житель села Ярково был приговорён к условному сроку за незаконную рубку и сбыт древесины. Однако в апреле 2019 года к нему обратились трое жителей района с просьбой заготовить дрова на трёх специально выделенных делянах. Мужчина согласился, и чтобы сократить транспортные расходы, вырубил древесину в другом, неположенном месте.

«Чёрный» лесоруб спилил незаконно 49 берёз на 500 тыс. рублей. Несанкционированная рубка была выявлена сотрудниками полиции.

Ярковский районный суд вынес дровосеку приговор по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ («Сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере»).

Лесорубу назначено судом наказание 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а так же взыскание суммы ущерба природе в 500 тыс. рублей.