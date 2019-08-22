Париж, , 14:17 — REGNUM

По меньшей мере один человек погиб и восемь получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего в больнице в городе Кретей (недалеко от Парижа). Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на власти города.

Пожар в больнице Henri Mondor вспыхнул поздно вечером в среду, 21 августа, и был взят под контроль рано утром в четверг.

Причина ЧП пока не установлена.

«Пожар в жилом блоке внутри больничного комплекса Henri Mondor теперь взят под контроль благодаря вмешательству пожарных, — написал глава парижских государственных больниц Мартин Хирш на странице в соцсети Twitter. — Мы с прискорбием сообщаем об этой смерти».