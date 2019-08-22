Манадо, Индонезия, , 14:08 — REGNUM

Индонезийский спасатели нашли двух заблудившихся туристов из Германии, которые забрались на гору Локон на юго-востоке Сулавеси, сообщает информационный портал Detik.

Инцидент произошел 21 августа, когда двое иностранцев остановились на одном из курортов в Томохоне и решили подняться на гору Локон без сопровождения гида. Туристам удалось связаться с гостиницей 22 августа в час ночи по местному времени, сообщив место нахождения.

«Мы быстро приехали на место после получения информации о том, что двое туристов из Германии потерялись. Пострадавшие находятся в безопасности, они получили лишь незначительные травмы», — заявили в спасательной службе, напомнив, что «подниматься по скалам Локон без сопровождения гида не рекомендуется».

Локон — действующий вулкан высотой 1580 метров, который находится к югу от Манадо, столицы индонезийской провинции Северный Сулавеси.