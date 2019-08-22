Курск, , 14:08 — REGNUM

Шесть жителей Курской области только за одни сутки пострадали от действий мошенников. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, они предоставили злоумышленникам конфиденциальные данные и лишились 380 тысяч рублей.

Трём жительницам Курска звонили мошенники, представлявшиеся сотрудниками банков. Они сообщали о несанкционированных переводах, которые якобы были сделаны со счетов жертв. Обманув женщин, мошенники получили от них секретные коды из смс и списали деньги с карт — от 10 до 90 тысяч рублей. По такой же схеме жительницу Советского района лишили 30 тысяч рублей, жительницу Горшеченского района — 40 тысяч рублей. У жительницы Солнцевского района похитили 160 тысяч рублей: она переводила деньги на непроверенный счёт, желая получить кредит на выгодных условиях.

По каждому из этих фактов организованы проверки. При этом полиция советует курянам не сообщать посторонним конфиденциальную информацию и перепроверять информацию, якобы поступающую от банков.

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