Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 14:00 — REGNUM

Мероприятия по охране общественного порядка и профилактике правонарушений проводят полицейские в селе Подгорное Кемеровской области, где произошла массовая драка с пострадавшими. Об этом сообщает 22 августа пресс-служба управления МВД по региону.

«Обстановка в населенном пункте спокойная», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в селе провели подворный обход и побеседовали со всеми жителями. Личный приём граждан ведёт начальник службы участковых уполномоченных областного ГУ МВД.

В массовой драке ножевые ранения получили два человека, возбуждено два уголовных дела. Подозреваемый в причинении ранений задержан. Отмечается, что и потерпевшие, и подозреваемый были судимы.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Подгорное в массовую драку переросла «ссора на бытовой почве», которая произошла несколько дней назад. Местные издания сообщали о конфликте на этнической почве, однако в полиции говорят о «пьяной драке».

Читайте ранее в этом сюжете: В Кемеровской области двух человек ранили в массовой драке