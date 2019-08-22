Посёлок городского типа Серебряные Пруды, Московская область, , 14:11 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов городского округа Серебряные Пруды уничтожили 200 килограммов дикорастущей конопли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Как пояснила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова, изъятые с места произрастания образцы растений были направлены на исследование. Результаты показали, что в образцах содержится тетрагидроканнабинол, являющийся наркотическим средством. Полицейским пришлось уничтожить очаг произрастания канабиса, используя специальную технику скашивания и сжигания.

«Общая масса уничтоженных растений составила 200 килограмм», — уточнила Петрова.

Поле с данным «растением» было обнаружено недалеко от посёлка Успенский.