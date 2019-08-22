Варшава, , 16:49 — REGNUM

Тело известного кинопродюсера, который пропал без вести после крушения лодки на озере Кисайно в Варминьско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши, нашли спасатели. Об этом написал заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Ярослав Зелинский на странице в соцсети Twitter.

«Все указывает на то, что найдено тело Петра Возняка-Старака», — написал Зелинский, выразивший «соболезнования родным и близким».

39-летний Петр Возняк-Старак, снявший несколько популярных фильмов в Польше, пропал в субботу, 17 августа. Поиски начались рано утром в воскресенье, 18 августа, после того, как спасатели обнаружили дрейфующей пустую моторную лодку на озере Кисайно.