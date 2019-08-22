Бишкек, , 13:38 — REGNUM

В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Ош — Бишкек погиб 22-летний футболист из команды «Академия-Лидер» Илыч Иманбеков, сообщает 22 августа издание 24. kg со ссылкой на оргкомитет премьер-лиги Киргизии.

Отмечается, что 21 августа микроавтобус футбольной команды возвращался в Бишкек и столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП один человек погиб и еще один был доставлен в больницу. Всего в автобусе находились 16 человек.

Отметим, футбольная команда «Академия-Лидер» провела 21 августа в Оше матч с клубом «Алай». По итогам 17-го тура команда находится на восьмом месте. В премьер-лиге команда начала выступать с 2019 года.