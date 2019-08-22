Вена, , 13:31 — REGNUM

В Австрии неуклонно растет число преступлений, совершаемых при помощи холодного оружия. Очередное громкое убийство произошло в тирольском городе Вёргль, пишет газета Kronen Zeitung.

В ночь на 21 августа массовая драка произошла в ресторане быстрого питания. Трое молодых граждан Афганистана вступили в потасовку с десятью неизвестными, в результате чего 20-летний афганец получил смертельное ранение. Неизвестные скрылись с места преступления на автомобилях.

В прессе еще не остыл ажиотаж вокруг убийства 31-летней беременной женщины в Каринтии, совершенного на минувшей неделе, а 20 августа в Вене было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. Случай в Вёргле стал 35-м зарегистрированным убийством с начала года, совершенным холодным оружием. Для Австрии, всегда имевшей репутации небольшой и благополучной страны, это высокий показатель.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году министерство внутренних дел Австрии фиксировало увеличение нападений с холодным оружием, а также изнасилований. Тогда ведомство решило обеспечить полицейских специальными бронежилетами, защищающими от ударов ножом.

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