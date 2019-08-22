Пермь, , 13:26 — REGNUM

В Пермском крае 22 августа с рельсов сошли четыре грузовых вагона. Проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

По оперативным данным ведомства, ЧП случилось около четырех часов утра местного времени (двух часов ночи мск) на 1562 километре восьмого и девятого пикетов перегона Кишерть — Шумково Свердловской железной дороги. Жертв и пострадавших нет. Из-за аварии повреждено около 60 метров железнодорожного полотна.

В пресс-центре Свердловской железной дороги сообщили, что В связи с обильными осадками, выпавшими в Пермском регионе, на полигоне Свердловской железной дороги — перегон Кишерть — Шумково — проводятся оперативные работы по укреплению железнодорожного полотна. Работает специальная техника и противоразмывочные поезда. Возможны незначительные задержки в движении пассажирских поездов.