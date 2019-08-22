Уфа, , 13:24 — REGNUM

Подозреваемый в совершении кражи строительных материалов из котельной задержан в Ленинском районе Уфы оперативниками уголовного розыска, 22 августа сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе.

В поступившем сообщении о краже говорилось, что злоумышленник проник на территорию стройплощадки и похитил из бытовки сварочный кабель, металлоконструкции и другие строительные материалы.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель, который ранее уже был судим.

По версии следствия, подозреваемый взломал замок в бытовом помещении и похитил строительные материалы. После чего он их сдал в пункт приема металлолома.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».