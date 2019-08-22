Новомосковск, Тульская область, , 13:12 — REGNUM

Уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности возбуждено прокуратурой в Новомосковске Тульской области, сообщила 22 августа пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Ранее в прокуратуру поступило обращение индивидуального предпринимателя. Надзорное ведомство установило, что между администрацией Новомосковска и предпринимателем был заключён договор аренды земельного участка для строительства объекта капитального строительства «Автозаправочный комплекс», предприниматель получил разрешение на строительство. Однако позже глава администрации города своим постановлением аннулировал ранее выданное разрешение на строительство.

«В результате неправомерных действий должностных лиц администрации индивидуальный предприниматель, осуществляя законную предпринимательскую деятельность, не смог достроить объект, степень готовности которого по состоянию на 21 августа 2019 года составляет 92%, и не смог зарегистрировать его как объект незавершенного строительства», — уточнили в прокуратуре.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ — «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года был задержан глава администрации второго по величине города в Тульской области Новомосковска. 29 октября 2018 года Новомосковский городской суд Тульской области признал бывшего главу администрации Новомосковска виновным в превышении должностных полномочий. Однако в январе 2019 года приговор был отменен, дело было направлено на новое рассмотрение.

Об этом: Тульский суд отменил приговор экс-главе администрации Новомосковска