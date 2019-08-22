Чебоксары, , 13:10 — REGNUM

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 4. Его обвиняют в халатности, речь идёт о бегстве заключённого, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Побег был совершён вечером 16 июля 2019 года, заключённый был задержан через несколько часов. В ходе разбирательств следствием установлено, что подозреваемый при следовании с работы с временного выездного объекта разрешил заключённому сходить в магазин по улице Декабристов в Чебоксарах под предлогом покупки товаров личного потребления

«В отсутствии надлежащего контроля осуждённый совершил побег», — сказал Олег Дмитриев.

Отметим, что беглецу ранее было назначено десять лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабежи. За бегство возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы).

Бывшего сотрудника колонии подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Факт халатности выявлен в результате оперативного взаимодействия с сотрудниками прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному делу устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины и условия, которые способствовали побегу. Также будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц исправительного учреждения.

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