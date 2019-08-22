Москва, , 13:09 — REGNUM

В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины на северо-востоке города, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Тело жительницы города 1978 года рождения обнаружили 21 августа в квартире на улице Сухонской. Она получила не менее трёх колото-резаных ранений, от которых скончалась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Задержан сожитель женщины 1988 года рождения, он подозревается в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в южноуральском городе Карталы простились с супругой депутата городского округа Локомотивный Азата Зарипова.

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