Екатеринбург, , 13:06 — REGNUM

На Урале возобновили поиски пропавших на реке Лозьва мужчины и полуторагодовалого ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В управлении уточнили, что поисковую операцию продолжает отряд из четырёх человек, который продолжит обследовать прибрежную зону реки.

Напомним, что 12 августа поисковая операция была приостановлена из-за резкого поднятия уровня реки, вызванного обильными дождями в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, трагения на реке Лозьва произошла 31 июля. В тот день лодка, в которой находилась мать с тремя детьми и мужчина, перевернулась. На следующий день в результате поисковой операции были найдены тела матери и двух её детей.

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