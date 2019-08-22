Назрань, Ингушетия, , 13:02 — REGNUM

Восемь человек пострадали в результате уличного конфликта, произошедшего в городе Назрань в Ингушетии. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 августа в пресс-службе МВД республики.

«Накануне около 22:50 на проспекте Идриса Базоркина в городе Назрань произошёл бытовой конфликт, в результате которого телесные повреждения получили восемь местных жителей», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на данный момент проводится проверка. По её результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 20 августа на одной из улиц Краснодара произошёл массовый конфликт, который перерос в перестрелку. В результате скончался 27-летний мужчина, а точное число пострадавших пока не известно.

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