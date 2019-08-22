Мурманск, , 12:33 — REGNUM

В Мурманской области вынесен приговор одному из фигурантов уголовного дела о мошенничестве в одной из структур МЧС России — начальнику одной из специальных пожарно-спасательных частей. Об этом ИА REGNUMсообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Следствие установило, что с 2014 по 2017 год по договорённости с вышестоящим руководством обвиняемый предлагал подчиненным написать рапорт о выплате дополнительной материальной помощи. В документы вносились ложные сведения о необходимости прохождении лечения и приобретения лекарственных средств.

Часть полученных денежных средств сотрудники пожарной части передавали подсудимому, который в последующем направлял их лицам из числа вышестоящего руководства, По подозрению в хищении денежных средств ФПС №48 ранее были задержаны заместители руководителя спецуправления Владимир Завалийи Олег Химченко.

Всего по данной схеме были похищены более двух миллионов рублей бюджетных средств.

Подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме. В ходе следствия было установлено, что каких-либо денежных средств злоумышленник не получал, а в преступную схему ввязался в интересах, связанных с прохождением службы.

Решением суда мужчина признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и пособничестве в мошенничестве. Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.