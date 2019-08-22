Псков, , 12:30 — REGNUM

Псковские следственные органы продолжают поиск 14-летней Вероники П., которая 19 августа ушла из дома в деревне Родина Псковского района (это ближайший пригород Пскова). Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, с тех пор местонахождение несовершеннолетней неизвестно.

«По предварительным данным, она ушла с совершеннолетним юношей, высказывая намерение убыть в страны Евросоюза», — сообщили в следственном управлении.

На официальном сайте регионального управления СКР опубликованы фото пропавшей девочки и контактные данные для очевидцев.

Сообщается, что в мае 2019 года девочка уже сбегала из дома — через неделю её нашли в Тверской области, куда она дошла пешком.