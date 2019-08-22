Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 12:07 — REGNUM

Массовая драка произошла в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Пострадали два человека, подозреваемого в нанесении им ранений удалось задержать, сообщает 22 августа пресс-служба управления МВД РФ по региону.

Конфликт случился в селе Подгорное, в драку переросла «ссора на бытовой почве», которая произошла несколько дней назад. Двоих мужчин ранили ножом, они были госпитализированы.

По факту причинения вреда здоровью возбуждено два уголовных дела. Подозреваемый в нападении на мужчин задержан, мера пресечения ему пока не избрана.

«В населенном пункте полицейские проводят мероприятия по охране общественного порядка и профилактике правонарушений», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее драка, в которой участвовали более 20 человек, произошла в Ширинском районе Хакасии. Участники конфликта задержаны, возбуждено уголовное дело.

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