Верхняя Пышма, Свердловская область, , 11:58 — REGNUM

На Урале в Верхнепышминском городском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 14-летнего подростка, который, не имея водительских прав, управлял спортбайком. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

ДТП произошло на лесной дороге недалеко от посёлка Сагра 21 августа. Выехав на дорогу, подросток сбил 40-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали, и врачи диагностировали у неё сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, а также перелом костей лица.

Сотрудниками полиции установлено, что у подростка нет прав на управление мотоциклом, а спортбайк принадлежит его отцу, с разрешения которого он и отправился кататься.

В итоге в отношении родителей мальчика составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Документ передан на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.