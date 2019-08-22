Красноярск, , 11:50 — REGNUM

За последние сутки площадь лесных пожаров в России несколько сократилась. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 22 августа в стране действовало 140 лесных пожаров, по которым проводились работы по активному тушению, а их общая площадь составляет 102 162 га.

Больше всего таких лесных возгораний сейчас действует в Красноярском крае (101 пожар общей площадью 81 389 га). Далее следуют: Чукотка (три пожара общей площадью 9 642 га), Магаданская область (два пожара площадью 4 710 га) и Камчатский край (один пожар площадью 3 676 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 21 августа в России действовало 124 лесных пожара, по которым проводились работы по активному тушению. Их площадь составляла 107 746 га.

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