Посёлок Акбулак, Оренбургская область, , 11:49 — REGNUM

В Акбулакском районе Оренбургской области полицейские совместно с пограничниками провели операцию по задержанию 27-летнего иностранного гражданина, который с 2017 года числился в федеральном розыске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным полиции, мужчина обвиняется в преступлении, связанном с организацией и использованием занятия проституцией на территории Белоруссии. Гражданину грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Такое максимальное наказание предусматривает санкция статьи, которую инкриминируют иностранцу.

Решается вопрос о передаче задержанного гражданина на территорию государства, где было совершено преступление.