Киев, , 11:58 — REGNUM

Украинские правоохранители провели спецоперацию по задержанию членов группировки, подозреваемых в кражах из квартир. Об этом сообщили 21 августа в пресс-службе Национальной полиции.

Подозреваемых задержали в Киеве, Виннице и Черкасской области. Все они жители Киева, скрывавшиеся от правосудия.

По версии следствия, задержанные нападали на хозяев дорогих квартир и грабили их в Киевской области и других регионах Украины. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых силовики изъяли взрывчатку, оружие, в частности гранатомёты, деньги, а также часть украденного имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше была пресечена деятельность международной банды, промышлявшей кражей дорогих автомобилей. Главарём банды предположительно является гражданин Украины.

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