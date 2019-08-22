Якутск, , 11:42 — REGNUM

В России вот уже вторые сутки подряд наблюдается улучшение обстановки с так называемыми лесными пожарами-отказниками, которые в силу их труднодоступности и большой удалённости от населённых пунктов разрешается не тушить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ФБУ «Авиалесохрана», на утро 22 августа на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда РФ находятся 78 лесных пожаров площадью 838 696 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Больше всего пожаров-отказников находится сейчас в Якутии. Там зарегистрирован 51 пожар на площади 555 165 га. На втором месте этого «горящего» рейтинга находится Красноярский край (10 пожаров на площади 231 433 га). Далее следуют: Бурятия (четыре пожара площадью 28 853 га), Забайкальский край (девять пожаров на площади 12 849 га) и Чукотка (один пожар на площади 8 832 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 21 августа в стране зафиксировано 118 лесных очагов площадью 1 013 730 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Это более чем на 130 тыс. га меньше, чем сутки назад.

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