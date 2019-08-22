Баку, , 11:38 — REGNUM

Причиной крушения истребителя МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, который вечером 24 июля в ходе планового ночного учебно-тренировочного полёта рухнул в Каспийское море, стала стая птиц, с которой столкнулось воздушное судно. К такому выводу пришла комиссия, специально созданная для расследования причин катастрофы.

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Отмечается, что специалисты проанализировали и изучили данные, содержащиеся в бортовом самописце, а также другие технические документы по выполнению полета. Установлено, что до момента крушения самолёт «был боеспособен и находился в исправном состоянии».

«Изучение причин происшествия также показало, что самолёт до момента падения в Каспийское море столкнулся в воздухе с посторонним телом (птица или стая птиц), от которого пилот получил увечье», — говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

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По данным ведомства, пилот попытался восстановить управление самолётом, чтобы избежать крушения, однако ему помешала полученная травма.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт ВВС Азербайджана пропал с радаров 24 июля в ночное время во время выполнения учебно-тренировочных полётов. Истребитель упал в Каспийское море. Останки погибшего в результате авиакатастрофы лётчика были обнаружены только несколько дней назад. Погибший — полковник-лейтенант Рашад Атакишиев. Также в море были найдены фрагменты самолёта.

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