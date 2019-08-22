Москва, , 11:30 — REGNUM

Федеральная кадастровая палата исполнила поручение правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения и внесла в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границы зон затопления в Иркутской области. Об этом сегодня, 22 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«Речь идет о зонах, прилегающих к рекам Ия, Азей и р. Тулунчик в границах города Тулун Тулунского района Иркутской области, а также к реке Уда (Чуна) в границах города Нижнеудинск Нижнеудинского района Иркутской области. В границах зон затопления нельзя размещать новые населенные пункты и возводить объекты капитального строительства без обеспечения инженерной защиты», — пояснили чиновники.

В официальном сообщении палаты отмечается также о проведении работы по оперативному предоставлению сведений из ЕГРН об объектах недвижимости и правах отдельного лица, необходимых для получения гражданам социальных выплат. Всего с 28 июня по 21 августа 2019 года Кадастровая палата выдала более 35 тысяч выписок со сведениями о недвижимости Иркутской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Наиболее пострадали Тулун и Нижнеудинск. Многие пострадавшие стали свидетелями того, как целые усадьбы плыли по разлившейся реке Ия. Их как щепки ломало под коммунальным мостом в Тулуне.

В конце июля в регион пришла вторая полна паводка. Пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек.

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