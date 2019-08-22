Чебоксары, , 11:29 — REGNUM

43-летний житель Урмарского районе Чувашии выслушал обвинительный приговор по делу о совершении развратных действий в отношении 12-летней дочери. Ему назначено восемь лет лишения свободы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствием установлено, что 11 января 2019 года злоумышленник был пьян и совершил в отношении 12-летней дочери развратные действия. После этого он пригрозил ей убийством, если она расскажет кому-нибудь о произошедшем.

В управлении также установили, что аналогичные развратные действия были совершены ещё трижды, после чего девочка рассказала о случившемся матери, которая обратилась в правоохранительные органы. Кроме того, согласно материалам дела, мужчина также бил ребёнка.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что оснований для признания мужчины невменяемым нет. Урмарский районный суд признал злоумышленника виновным в развратных действиях (четыре эпизода), угрозе убийством и истязании несовершеннолетней. Ему назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя, которого признали в насильственных действиях сексуального характера в отношении девятилетней падчерицы. Ему было назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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В июне 2019 года в чувашском Новочебоксарске направлено в суд уголовное дело в отношении 57-летнего безработного мужчины, которого обвиняют в попытке изнасилования своей 79-летней матери: женщину спас другой сын, выбив дверь в комнату брата. Расследование началось после того, как 13 декабря 2018 года пожилая женщина была избита вешалкой и палкой.

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