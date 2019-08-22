Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM

Из-за нападения на актёров «Коляда-театра» может сорваться премьера нового спектакля. Об этом заявил руководитель театра Николая Коляда, сообщает Ura.ru.

По словам Коляды, один из пострадавших — актёр Мурад Халимбеков — играет главную роль в грядущем спектакле «Калигула»

"Не знаю теперь, что будет с премьерой», — признал драматург.

Пока что Халимбекову наложили швы на рану и перебинтовали голову. Актёр даже в таком состоянии пришёл на репетицию «Калигулы», несмотря на просьбы Коляды «отлежаться».

Напомним, в ночь на 22 августа в Екатеринбурге напали на двух актёров «Коляда-театра» и их друга. Нападавших было около восьми человек, инцидент произошёл прямо у здания театра.

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