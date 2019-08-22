Цхинвал, , 11:14 — REGNUM

20 августа на юго-восточной окраине Цхинвала за нарушение режима государственной границы Южной Осетии пограничным нарядом был задержан гражданин Грузии Цотне Кобулашвили, 2001 г.р., сообщает информагентство «Рес».

Решением суда Цхинвальского района 21 августа нарушитель был привлечен к административной ответственности, Кобулашвили назначили штраф.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что 17 августа за нарушение госграницы в Южной Осетии были задержаны восемь граждан Грузии. 20 августа задержанные заплатили штраф и были переданы грузинским властям.

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