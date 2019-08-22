Екатеринбург, , 11:11 — REGNUM

В Екатеринбурге акционерное общество ТД «Перекрёсток» оштрафовано на сумму в размере 300 тыс. рублей за нарушения требований пожарной безопасности в двух магазинах «Пятёрочка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Постановление о привлечении к административной ответственности вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Ответчик его обжаловал в вышестоящей инстанции, но Свердловский областной суд не удовлетворил апелляцию.

Отметим, что нарушения пожарной безопасности в двух магазинах «Пятерочка», расположенных на улицах Готвальда и Ясная, были установлены в ходе инспекции специалистов Госпожарнадзора в ноябре и декабре 2018 года. По итогам надзорных мероприятий были составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначены штрафы по 150 тыс. рублей.