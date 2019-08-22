Псков, , 11:03 — REGNUM

В Московской области сегодня, 22 августа, перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Псков — Москва». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, в ДТП пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в Истринскую больницу.

«Среди пострадавших есть один житель Псковской области», — сообщили в комитете по здравоохранению региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль вопрос оказания медицинской помощи пассажирам автобуса. Специалисты регионального комитета по здравоохранению находятся на прямом контакте с Истринской районной больницей, куда доставили пострадавших, а также с Центром медицины катастроф Московской области.

На случай необходимости прорабатывается вопрос оказания медпомощи пострадавшему в ДТП жителю Псковской области в лечебных учреждениях региона.

По данным управления ГИБДД Московской области, авария произошла 22 августа в 6:30 на 69 км трассе М-9 («Балтия»). Водитель автобуса съехал с проезжей части вправо по ходу движения, из-за чего транспортное средство опрокинулось. По словам очевидцев, водитель заснул за рулем.

Всего в салоне находились 14 пассажиров. Автобус принадлежит частной компании-перевозчику.