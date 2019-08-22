Красноярск, , 11:01 — REGNUM

В Красноярском крае изучают обстоятельства гибели троих человек, чьи тела были найдены по время пожара в бытовом вагончике недалеко от СНТ «Заимка» на территории Емельяновского района. Подробности сообщает региональное СУ СК РФ.

По данным следствия, ЧП произошло 21 августа 2019 года. Но личности погибших не удалось опознать в связи сильными с термическими повреждениями.

«По предварительным данным, в бытовке могли находиться рабочие, нанятые частным предпринимателем для колки дров», — отмечают следователи.

Напомним, в августе 2018 года при схожих обстоятельствах погибла женщина и её пятилетняя дочь. Трагедия произошла в Афинском районе.