Биробиджан, , 11:03 — REGNUM

В Еврейской автономной области после прохождения паводка специалисты отмечают ещё одно опасное явление, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Биробиджане затоплено более 90 домов

Сойти большой воде с затопленных районов мешает высокий уровень грунтовых вод, который достиг критических отметок. Такое гидрологическое явление отрицательно сказывается на сельском хозяйстве, на чистоте воды в колодцах и скважинах.

Как предполагают специалисты, нужно длительное время, чтобы грунтовые воды обрели нормальный уровень.

Читайте также: В ЕАО затоплен 21 населённый пункт, уровень воды продолжает расти

Как сообщало ИА REGNUM, из-за паводковых явлений в Еврейской автономной области затоплен 21 населённый пункт, подтопленными признаны более 90 жилых домов и более 790 придомовых территорий.