Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM

Екатеринбургские полицейские инициировали проверку по факту избиения двух актёров «Коляда-театра» и их друга прошедшей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу, сообщает «Новый день».

Полиция уточняет все обстоятельства инцидента, устанавливаются все очевидцы события. Пострадавшие уже обратились с заявлением в отдел полиции №1, также они посетили врачей.

Напомним, утром стало известно о нападении на актёров «Коляда-театра». Около восьми человек побили трёх пострадавших прямо у здания театра.

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