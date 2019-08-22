Уфа, , 10:59 — REGNUM

По горячим следам раскрыта кража компьютера из школы в Хайбуллинском районе Башкирии, 22 августа сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Сообщение о краже поступило в полицию от директора школы, который рассказал, что из образовательного учреждения пропал компьютер стоимостью 15 тыс. рублей.

Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что злоумышленники проникли в здание через окно и вынесли оборудование.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в тот же вечер установили подозреваемых. Ими оказались 22 и 14-летние жители деревни Адель Хайбуллинского района, которые дали признательные показания» — сообщает пресс-служба ведомства.

Похищенное оборудование вернут в школу в самое ближайшее время.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 «Кража».