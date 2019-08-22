Великий Новгород, , 10:53 — REGNUM

В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего во время проведения строительных работ на улице Локомотивной. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета России по Новгородской области, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По версии следствия, 28 июля 2019 года сотрудник ООО «РСУ Новкоммунсервис» получил травмирующий удар электрическим током, не совместимый с жизнью — мужчина скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается. Назначено судебно-медицинское экспертное исследование, решается вопрос о назначении иных необходимых экспертиз.