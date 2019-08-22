Южно-Сахалинск, , 10:51 — REGNUM

Охотники в сахалинском Поронайске застрелили медведя, который пришёл в местный парк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили охотники, застрелившие зверя, он вёл себя агрессивно и представлял опасность для людей. Горожане сообщают, что этот медведь — не единственный, наведавшийся в город ночью 22 августа. Остальных сейчас разыскивают охотоведы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке жители посёлков и сёл боятся выходить из домов — поселения атакуют голодные медведи. Жители уверены, что причина голода среди медведей в варварском промышленном рыболовстве.