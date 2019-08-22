Екатеринбург, , 10:38 — REGNUM

В Екатеринбурге избили двух актёров «Коляда-театра» вместе с их другом. Об этом сообщает «Новый день».

Трое пострадавших — актёры Тарас Поддубный, Мурад Халимбеков и их друг Егор — были избиты ночью прямо у здания театра на проспекте Ленина. Нападавших было около восьми человек, они были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Халимбеков узнал о нападении позже всех — ему позвонили и сообщили о разгорающемся конфликте, и он выбежал на помощь. Актёру «прилетело кирпичом» по голове. Пострадавшие обратились в полицию и к врачам.

Напомним, 24 июля 2019 года в Екатеринбурге напали на общественника Алексея Беззуба. Открыто уже второе уголовное дело по факту случившегося.

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