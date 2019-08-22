Уфа, 22 августа 2019, 11:08 — REGNUM
Матери ребенка-инвалида в Уфе незаконно отказывали в бесплатных расходных материалах. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Ребенок страдает сахарным диабетом.
«В соответствии с законодательством предусмотрено обеспечение лиц указанной категории инсулиновыми помпами со встроенными глюкометрами», — сообщают правоохранители.
Работники здравоохранения отказывали в выдаче ребенку расходных материалов, ссылаясь на их отсутствие. По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, данная ситуация возникла из-за бездействия министерства здравоохранения Башкирии.
Сотрудники прокуратуры Демского района г. Уфыобратились в суд с требованием обеспечить ребенка необходимыми расходными материалами. Суд согласился с доводами правоохранителей и удовлетворил их требования.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Башкирии.