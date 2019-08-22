Краснодар, , 10:28 — REGNUM

118 человек утонули в водоемах на территории Краснодарского края с начала сезона 2019 года, об этом сообщил журналистам 21 августа врио начальника ГУ МЧС по региону Иван Лунев.

По сравнению с показателями 2018 года число погибших на воде значительно — на 40% — снизилось. При этом более 80% случаев гибели людей зарегистрировано в степной зоне в необорудованных местах, две трети погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время выросло число случаев гибели детей — если в 2018 году утонули семеро несовершеннолетних, то в 2019-м — уже восемь.

«Основная причина трагедий — недостаточный контроль со стороны родителей. Родители должны не забывать об ответственности и не оставлять детей у воды без присмотра», — отметил Лунев.