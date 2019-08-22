Красноярск, , 10:22 — REGNUM

Ученые и экологи Красноярска изучили элементный состав мелкодисперсной пыли, присутствовавшей в приземном слое атмосферного воздуха во время масштабных природных пожаров в Сибири, и нашли частицы пыли с большим количеством углерода (сажи), фосфора, натрия, алюминия, хлора и другими элементами химической таблицы, очень вредные для здоровья человека, сообщает «МБХ-Медиа».

Исследователи пришли к выводу, что значительное ухудшение качества атмосферного воздуха было связано именно с масштабными лесными пожарами, произошедшими на севере Красноярского края и в соседних регионах (Иркутская область, Якутия), и что частицы пыли способны распространиться на расстояние 400 км от Красноярска и не осесть, а витать в воздухе.

«Загрязнение мелкодисперсной пылью атмосферного воздуха на территории города Красноярска в период лесных пожаров на севере Красноярского края зафиксировано как средствами общественного экологического мониторинга общественных организаций, так и подсистемой мониторинга ФИЦ КНЦ СО РАН, краевой ведомственной информационно-аналитической системой данных о состоянии окружающей среды», — сказано в пресс-релизе учёных.

Они полагают, что горение больших объемов биомассы усиливает остроту экологических проблем крупных городов, поскольку образующаяся аэрозольно-газовая смесь представляет эколого-токсикологический риск для населения.

Сообщается, что неблагоприятное воздействие лесных пожаров на организм может быть как быстрым, так и отсроченным.

«Острое воздействие приводит к гипоксии, раздражению дыхательных путей, к затруднению дыхания, а отсроченное обусловлено мутагенными и канцерогенными эффектами. Согласно результатам исследований, выполненных специалистами лаборатории экологии НИИ медицины труда и экологии (Ангарск), было установлено, что в 2008 году в Чите в период лесных пожаров возросла обращаемость за скорой медицинской помощью в 3−4 раза, и смертность — в 10−13 раз», — предупреждают учёные.

Как уже сообщало ИА REGNUM, распространению масштабных природных пожаров в Сибири способствовало определение так называемых зон контроля. Это большие площади горящего леса, которые из-за труднодоступности и большой удалённости от населённых пунктов разрешается не тушить. Это привело к тому, что в июле 2019 года дымовой шлейф от них распространился на отдельные территории трёх федеральных округов — Уральского, Сибирского и Дальневосточного.

Читайте также: Сибирь задыхается: огонь и дым охватили регионы