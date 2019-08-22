Красногорск, , 10:19 — REGNUM

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили 22 августа в пресс-службе регионального ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло в 06:30 мск на 69-м километре автодороги М9 «Балтия».

По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем и съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. В момент происшествия в салоне автобуса находились 14 человек.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при столкновении автобуса и троллейбуса в столице Чувашии пострадали пять человек.

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