Красногорск, 22 августа 2019, 10:19 — REGNUM
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили 22 августа в пресс-службе регионального ГИБДД.
По данным ведомства, ДТП произошло в 06:30 мск на 69-м километре автодороги М9 «Балтия».
По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем и съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. В момент происшествия в салоне автобуса находились 14 человек.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее при столкновении автобуса и троллейбуса в столице Чувашии пострадали пять человек.
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